AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فى الملاعب.. رحاب أبو عميرة تقترح إجراءات إضافية لـ امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

قالت محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، إن الدولة أعدت كل الترتيبات فيما يتعلق بحماية طلاب الثانوية العامة من الاصابة بفيروس كورونا، مضيفة هناك مقترحات يمكن تطبيقها على حسب الانتشار الوبائي لكورونا.


وأوضحت أبوعميرة، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن كورويا الجنوبية، اجرت امتحانات الثانوية العامة فى الملاعب والاستادات، معقبة، الوقاية من كورونا تتطلب التباعد الاجتماعي وكل ما كان الطلاب فى مكان مفتوح هيكون أضمن".


 وتابعت أبو عميرة،: بالنسبة للمواد اللى لا تضاف للمجموع الكلى من الممكن احتسابها على درجة الترم الاول ويتم التركيز على المواد الاساسية، إضافة إلى الابتعاد عن اجراء الامتحانات داخل اللجان وإجرائها فى ملاعب المدارس".


وأشارت محبات ابو عميرة، إلى أن تأجيل الامتحانات سيحدث ارتباكا فى مكاتب التنسيق لذا يجب النظر للمقترحات السابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : حريصون على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها .. والدولة ستخصص لها أماكن واسعة جدا

وزير التعليم : لن نحذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة .. ونتوقع رفع الحظر وقت الامتحانات

كيف يعتذر المعلم عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ؟ .. ننشر الرابط والخطوات

طارق شوقي ينفي حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة .. ويؤكد انطلاق الامتحانات 7 يونيو في لجان معقمة .. وموقع التعليم يخصص رابطا إلكترونيا لتلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة

وزير التعليم: الكتائب الإلكترونية تثير البلبلة وسنحاسبها بالقانون.. لا صحة لـ إلغاء الأبحاث والاكتفاء بنتيجة الترم الأول.. وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. واختبارات قبل الدراسة للمقصرين

تعقيم وتطهير مقار اللجان..تعليم مطروح يبحث الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك

القبض على شاب وضع حجارة على قضبان سكة القطار بـ "الضبعة"|شاهد

قبل ما تقول كورونا.. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ الالتهاب الرئوي

اعملي باي باي يا جهاد.. تفاصيل تصوير فيديو إباحى لزوجين وصديقهما فى الجيزة

تفاصيل أول مستشفى ميداني تابع لجامعة عين شمس لعلاج مصابي كورونا

الداخلية السعودية تعلن إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد إصابة ثالث إعلامية بـ كورونا.. 10 صور لـ المذيعة دينا زهرة

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها