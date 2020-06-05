فى الملاعب.. رحاب أبو عميرة تقترح إجراءات إضافية لـ امتحانات الثانوية العامة

قالت محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، إن الدولة أعدت كل الترتيبات فيما يتعلق بحماية طلاب الثانوية العامة من الاصابة بفيروس كورونا، مضيفة هناك مقترحات يمكن تطبيقها على حسب الانتشار الوبائي لكورونا.





وأوضحت أبوعميرة، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن كورويا الجنوبية، اجرت امتحانات الثانوية العامة فى الملاعب والاستادات، معقبة، الوقاية من كورونا تتطلب التباعد الاجتماعي وكل ما كان الطلاب فى مكان مفتوح هيكون أضمن".





وتابعت أبو عميرة،: بالنسبة للمواد اللى لا تضاف للمجموع الكلى من الممكن احتسابها على درجة الترم الاول ويتم التركيز على المواد الاساسية، إضافة إلى الابتعاد عن اجراء الامتحانات داخل اللجان وإجرائها فى ملاعب المدارس".





وأشارت محبات ابو عميرة، إلى أن تأجيل الامتحانات سيحدث ارتباكا فى مكاتب التنسيق لذا يجب النظر للمقترحات السابقة.