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توك شو

سمير فرج: مصر تنتظر 64 استكشاف غاز جديدا.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:49 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
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أسامة علي

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجى، إن وثيقة أمريكية كشفت أن مصر تعيش فوق بحيرة من الغاز والبترول فى شرق المتوسط، صدرت عام 2016.


وتابع خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، الوثيقة تقول إن مصر سوف تكتفى من الغاز فى 2018، وسوف تبدأ تصديره عام 2020.


 وأضاف سمير فرج، أن كل ما ذكرته الوثيقة التي صدرت عام 2016 حدث بالفعل.


وأشار المفكر الاستراتيجي إلى أن الوثيقة أشارت إلى نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ترسيم الحدود المصرية وجذب شركات التنقيب عن البترول والغاز.


وتابع اللواء سمير فرج، أن الدولة المصرية تنتظر 64 استكشاف غاز جديدا، لافتا إلى أن الوثيقة الامريكية كشفت أن 7 دول وهى مصر،ليبيا، غزة، قبرص، لبنان، اسرائيل، سوريا يمتلكون حقول للغاز.

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