مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للبيئة "أونلاين"

احتفلت اليوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للبيئة "اونلاين"، وذلك برعاية محمد عطية ومدير المديرية.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أهمية التوعية بالمخاطر البيئية، وإعداد برامج توعية عبر موقع المديرية الرسمي، وصفحتهاعلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذلك على قناة المديرية التعليمية عبر يوتيوب، لنشر ثقافة تغيير عادات الاستهلاك وزيادة الوعي.





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وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الاحتفال بيـــوم البيئة العالمي يكون 5 يونيو 2020 ، مشيرًا إلى أن العالم ا تخذ تدابير مختلفة في الاحتفال هذا العام بيوم البيئة العالمي وبخاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن جميع الدعوات الآن تنادي بضرورة الحفاظ على نقاء محيط البيئة خاصة لما أظهرته هذه الجائحة من حجم التلوث الموجود على الكرة الأرضية.





وفي الوقت ذاته أكد مدير مديرية التربية بالقاهرة على الالتزام بتدابير المعايير الوقائية حول العالم والتي تتلخص في:

- ارتداء الكمامات الطبية بشكل صحيح أثناء تواجدك خارج المنزل

- ضرورة الإلتزام بمسافة التباعد الإجتماعي في كافة الأوقات

- الإهتمام بالنظافة الشخصية و التطهير المستمر