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رياضة

طارق يحيى منفعلا على نجوم نادي الزمالك: عيب اللي بتعملوه.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انفعل طارق يحيي نجم الزمالك السابق، مقدم برنامج زملكاوي، على نجوم ورموز القلعة البيضاء بسبب عدم مساندتهم للنادي في ملف لقب نادي القرن الافريقي.

وقال يحيي في تصريحات عبر قناة الزمالك: "من ماذا تخافون؟! ، قناة الزمالك مفتوحة أمامكم للدفاع عن حقوق نادي الزمالك ودعمه".

وأضاف :"البعض يحاول إظهار صورة أنك عندما تصمت ولا تدافع عن حقوق الزمالك تكون بذلك محترم ولكن هذا غير صحيح فهي محاولة من البعض لإقناع نجوم الزمالك لعدم الظهور والدفاع عن ناديهم".

واختتم:"لا تصمتوا ولا تضيعوا حقكم، حق نادي القرن حق لكل الأجيال التي لعبت وقاتلت في الملعب لتحقيق البطولات وتكريم لهم في المقام الأول، عيب ما يحدث من بعض نجوم الزمالك تجاه ذلك الملف ".
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