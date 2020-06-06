سمير فرج: حفتر لم يدخل طرابلس لأسباب إنسانية

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي، كان يستطيع السيطرة على العاصمة طرابلس خلال اسبوع فقط.

وأوضح فرج خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه بعد سيطرة الجيش الليبي على مطار طرابلس كان يمكن السيطرة عليها خلال اسبوع، لولا خوف حفتر على المدينة نفسها.

وتابع فرج: أن أصعب قتال يكون داخل المدن، وبالتالى إذا استخدم المشير حفتر كامل قواته ومعداته للسيطرة على طرابلس كان سيحولها إلى مدينة مدمرة كالمدن الليبية، معقبا:"حفتر لم يدخل طرابلس لأسباب انسانية".

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن الولايات المتحدة أصدرت قرارا بمنع توريد سلاح لليبيا، وعلى هذا امتنعت كافة الدول من توريد السلاح إليها.

وتابع المفكر الاستراتيجي،أن اردوغان استغل هذا الامر وبدأ توريد السلاح لليبيا بالاتفاق مع فايز السراج،معقبا:" هدف اردوغان من دخول ليبيا هو السيطرة على الغاز هناك.