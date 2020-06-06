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حوادث

قابيل وهابيل.. تدخل لفض مشاجرة بين شقيقيه فقتله أحدهما بالوراق

السبت 06/يونيو/2020 - 01:56 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
سدد عاطل طعنة نافذة لشقيقه ارداه قتيلا في منطقة الوراق عقب تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية اخطارا بمقتل شاب بمنطقة كفر السليمانية في الوراق، انتقلت قوة امنية الي مسرح الجريمة وتبين العثور علي حثة شاب مصاب بطعنة نافذة وقد فارق الحياة، اشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان شقيقين تشاجرا فيما بينهما لخلافات عائلية فتدخل الشقيق الثالث للفض بينهما ما دعا المتهم لحمل سكين وسدد به طعنة للمجني عليه فارداه قتيلا. 

تمكنت قوة امنية من ضبط المتهم وتمت احالته للنيابة العامة التي قررت حبس المتهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد. 

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