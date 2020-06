قيمة اختيار الفيلم المصري سعاد بـ كان السينمائي رغم إلغائه.. تفاصيل دورة لن تقام للمهرجان الأشهر

المهرجان بالرغم من إلغاءه رسميا بسبب فيروس كورونا إلا أنه أصر على الإعلان عن عدد من الأفلام ضمن اختياراته رسميا، ليمنحها فرصة للتوزيع بشكل جيد.



ومن المقرر أن تنال الأفلام التى تم اختيارها رسميا فى عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك فى محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل.

ومن المقرر أن تنال الأفلام التى تم اختيارها رسميا فى عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك فى محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل.



وسوف يعرض عدد قليل من الأفلام المختارة في 2020 في نسخة عام 2021 بحسب إدارة "كان السينمائي".





قائمة الأفلام :

“The French Dispatch,” Wes Anderson

· “Summer of 85,” François Ozon

· “True Mothers,” Naomi Kawase

· “Lover’s Rock,” Steve McQueen

· “Mangrove,” Steve McQueen

· “Druk (Another Round),” Thomas Vinterberg

· “Peninsula,” Sang-ho Yeon

· “ADN,” Maïwenn

· “Soul,” Pete Docter

· “Ammonite,” Francis Lee

· “Falling,” Viggo Mortensen

· “Broken Keys,” Jimmy Keyrouz

· “Truffle Hunters,” Gregory Kershaw and Michael Dweck

· “Aya and the Witch,” Goro Miyazaki

· “Limbo,” Ben Sharrock

· “Heaven,” Im Sang-soo

· “Last Words,” Jonathan Nossiter

· “Des Hommes,” Lucas Belvaux

· “Passion Simple,” Danielle Arbid

· “Good Man,” Marie-Castille Mention Schaar

“The Things We Say, the Things We Do,” Emmanuel Mouret

· Souad ..’Ayten Amin

· “John and the Hole,” Pascual Sisto

· “Limbo,” Ben Sharrock

· “Here We Are,” Nir Bergman

· “Rouge,” Farid Bentoumi

· “Sweat,” Magnus von Horn

· “Teddy,” Ludovic and Zoran Boukherma

· “Un médecin de nuit,” Elie Wajeman

· “Enfant Terrible,” Oskar Roehler

· “Nadia, Butterfly,” Pascal Plante

· “Pleasure,” Ninja Thyberg

· “Slalom,” Charlène Favier

· “Casa de Antiguidades,” João Paulo Miranda Maria

· “Ibrahim,” Samuel Gueismi

· “Gagarine,” Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

· “16 Printemps,” Suzanne Lindon

· “Vaurien,” Peter Dourountzis

· “Garçon chiffon,” Nicolas Maury

· “Si Le Vent Tombe,” Nora Martirosyan

· “On the Way to the Billion,” Dieudo Hamadi

· “9 Days at Raqqa,” Xavier de Lauzanne

· “Cévennes,” Caroline Vignal

· “French Tench,” Bruno Podalydès

· “Un Triomphe,” Emmanuel Courcol

· “Le Discours,” Laurent Tirard

· “L’Origine du Monde,” Laurent Lafitte

· “Flee,” Jonas Poher Rasmussen

· “Eight and a Half,” Ann Hui, Sammo Kam-Bo Hung, Ringo Lam, Patrick Tam, Johnnie To, Hark Tsui, John Woo, Woo-Ping Yuen