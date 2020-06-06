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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 6 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

السبت 06/يونيو/2020 - 08:21 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6-6-  2020، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل ولطيف على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى


القاهرة الصغرى 20 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

مطروح الصغرى 15 والعظمى 24

 دمياط الصغرى 18 والعظمى 26

شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 33

طنطا الصغرى 19 والعظمى 31

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 29

بلطيم الصغرى 19 والعظمى 27

السلوم الصغرى 16 والعظمى 28

سيوة الصغرى 17 والعظمى 32

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 32

الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32

السويس الصغرى 20 والعظمى 33

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