AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة الجماهير بالدوري البلغاري.. وانتهاك لقواعد التباعد

السبت 06/يونيو/2020 - 09:17 ص
جماهير الدورى البلغاري
جماهير الدورى البلغاري
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن كراسن كراليف وزير الرياضة البلغاري، عودة الدورى مع السماح بحضور جماهيري  بنسبة 30 % من سعة الاستاد ، وذلك للحفاظ علي التباعد الاجتماعي خلال المباريات. 

وكانت أول مباراة أمس بين لوكوموتيف بلوفديف أمام إيتار فليكو تارنوفو وشهدت مخالفة الجماهير لقواعد التباعد وهو ما ظهر واضحا للغاية عبر شاشات التلفيزيون . 

وناشد المذيع الداخلي المشجعين ضرورة التباعد الاجتماعي، إلا أن انصار لودوجورتس خالفوا بعض التعليمات .

وقبل إقامة المباراة تم قياس درجة حرارة اللاعبين والجمهور وجميع المسؤولين في الملعب للتأكد من سلامتهم ، علي الرغم ان الاتحاد البلغاري ادخل جميع الفرق في حجر صحي قبل انطلاق الدورى واجري العديد من الاختبارات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا . 

جدير بالذكر ان لودوجورتس يتصدر جدول ترتيب الدورى البلغاري برصيد 58 نقطة بينما جاء فريق لوكوموتيف بلوفديف في المركز الثاني برصيد 49 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة اللاعبين للملاعب.. أندية الدورى الإيطالي تصوت بـ نعم لاستئناف المسابقة

فليك: العالم يترقب عودة الدوري الألماني.. ومن يخشى كورونا عليه الانسحاب

كلاسيكو ألمانيا.. فليك يؤكد غياب تياجو ألكانتارا عن موقعة بوروسيا دورتموند

رابطة الدوري الإسباني تدرس عودة الجماهير للمدرجات تدريجيا

رسميا .. عودة الدوري البلغاري بحضور جماهيري 30%

ترشيحاتنا

سمير فرج: حفتر لم يدخل طرابلس لأسباب إنسانية

بعد ترامب.. رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

دراسة: كوارث 2020 أدت إلى هذا التغيير النفسي للبشر.. فيديو

بينهم مستشار محافظ الإسكندرية.. مدير حجر كفر الدوار: شفاء 463 من مصابي كورونا

ألمانيا: 33 حالة وفاة و407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

باهر المحمدى آخر من يعلم بعرض ألميريا الإسباني

حمدي نوح: الخطيب ظاهرة نادرة.. ونصيحتي له أنقذته من كارثة أمام ليبيا.. فيديو

أحمد شوبير: مقترح باتحاد الكرة لاستكمال الموسم الحالى وإلغاء الجديد.. فيديو

بعد إصابة خفيفة.. برشلونة يجهز ميسي لمواجهة ريال مايوركا

عودة اللاعبين شبه مستحيلة.. مختار مختار: إلغاء الدوري بدون إعلان الاهلي بطل سيضره كثيرا ..فيديو

عودة الجماهير بالدوري البلغاري.. وانتهاك لقواعد التباعد

الحديث عن المدرب الجديد سابق لأوانه.. رئيس أسوان: مجدي عبد العاطي استقال عبر الواتس اب..فيديو

غير مؤهل.. خبير نفسي: حسام عاشور لا يستطيع العمل تحت ضغط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تباع فى مزاد عبر الإنترنت..تعرف على أغلى سيارة فى العالم ..صور

بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها