عودة الجماهير بالدوري البلغاري.. وانتهاك لقواعد التباعد

أعلن كراسن كراليف وزير الرياضة البلغاري، عودة الدورى مع السماح بحضور جماهيري بنسبة 30 % من سعة الاستاد ، وذلك للحفاظ علي التباعد الاجتماعي خلال المباريات.





وكانت أول مباراة أمس بين لوكوموتيف بلوفديف أمام إيتار فليكو تارنوفو وشهدت مخالفة الجماهير لقواعد التباعد وهو ما ظهر واضحا للغاية عبر شاشات التلفيزيون .





وناشد المذيع الداخلي المشجعين ضرورة التباعد الاجتماعي، إلا أن انصار لودوجورتس خالفوا بعض التعليمات .





وقبل إقامة المباراة تم قياس درجة حرارة اللاعبين والجمهور وجميع المسؤولين في الملعب للتأكد من سلامتهم ، علي الرغم ان الاتحاد البلغاري ادخل جميع الفرق في حجر صحي قبل انطلاق الدورى واجري العديد من الاختبارات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا .





جدير بالذكر ان لودوجورتس يتصدر جدول ترتيب الدورى البلغاري برصيد 58 نقطة بينما جاء فريق لوكوموتيف بلوفديف في المركز الثاني برصيد 49 نقطة .