منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقف 5 مذيعات من الظهور بوسائل الإعلام لحين تقييم أوضاعهن، فى أول عمل له لضبط المشهد الإعلامي، عقب صدور اللائحة التنفيذية.





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وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم 33 لسنة 2020 إصدار اللائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة، منع ظهور كل من بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم الباردوي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح منها بمزاولة المهنة.





كما تضمن القرار أبضًا إلزام الأمين العام للمجلس، والجهات المتخصصة بضرورة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.





وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المذيعات الـ 5 من مقدمي البرامج الطبية، كدفعة أولي، موضحًا أن هذه هي الخطوة الأولي التي اتخذها المجلس لضبط مقدمي البرامج الطبية، والحفاظ علي اتباع قواعد وأصول المهنة.





وأضاف المصدر، لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار الذي اتخذه المجلس جاء بناء علي طلب من نقابة الإعلاميين بمنعهم من الظهور لحين تقنين أوضاعهم.





وشمل القرار خمس مذيعات وهن بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودى وهالة فهمى وعلا شوشة ووقفهن لمدة عام لحين تقنين أوضاعهن وحصولهن على تصريح من نقابة الإعلاميين.





