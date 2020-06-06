AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

السبت 06/يونيو/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقف 5 مذيعات من الظهور بوسائل الإعلام لحين تقييم أوضاعهن، فى أول عمل له لضبط المشهد الإعلامي، عقب صدور اللائحة التنفيذية. 


اقرأ أيضا: بسبب مرتضى منصور .. الأعلى يشكوى الزمالك للأعلى للإعلام 


وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم 33 لسنة 2020 إصدار اللائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة، منع ظهور كل من بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم الباردوي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح منها بمزاولة المهنة.


كما تضمن القرار أبضًا إلزام الأمين العام للمجلس، والجهات المتخصصة بضرورة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.


وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المذيعات الـ 5 من مقدمي البرامج الطبية، كدفعة أولي، موضحًا أن هذه هي الخطوة الأولي التي اتخذها المجلس لضبط مقدمي البرامج الطبية، والحفاظ علي اتباع قواعد وأصول المهنة.


وأضاف المصدر، لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار الذي اتخذه المجلس جاء بناء علي طلب من نقابة الإعلاميين بمنعهم من الظهور لحين تقنين أوضاعهم.


وشمل القرار خمس مذيعات وهن بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودى وهالة فهمى وعلا شوشة ووقفهن لمدة عام لحين تقنين أوضاعهن وحصولهن على تصريح من نقابة الإعلاميين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيظهر على الشاشة بالقانون.. محام يصدم نقابة الإعلاميين بشأن رامز جلال.. تفاصيل

رامز جلال و"الإعلاميين".. تفاصيل 48 ساعة بينه وبين النقابة.. تلويح بالحبس وطعن أمام القضاء

حرب التصريحات بين "الإعلاميين" ورامز جلال.. وmbc: موقفنا قانوني.. والنقابة تلوح بالحبس والغرامة

الأعلى للإعلام يبحث شكاوى ضد برنامج خلي بالك من فيفي

رسميا.. الأعلى للإعلام يصدر لائحة تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

الأعلى للإعلام يلزم الوسائل الإعلامية بإعادة تقديم طلبات التراخيص

ترشيحاتنا

زي الثلاجة لحفظ الخضار.. صناعة الأقفاص تواجه خطر الاندثار بالوادي الجديد

دعاء فك الكرب والتحصين من الأمراض والفيروسات

منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

بملابس محتشمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا والجمهور يسخر منها

بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيديوجراف.. أسعار منتجات الأوقاف لمواجهة كورونا

AdvertisementS

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

بسبب كهربا.. المحامي الإيطالي تشيفالي يعتذر لـ بوطيب عن عدم تولي قضيته ضد الزمالك

إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

في ذكرى ميلاد عزيزة حلمي.. عاشت حياة مأساوية وأول ممثلة قدمت دور العذراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إرسال مصابين إلى شواطئ إسبانيا.. استشارى يكشف عن دور الصحة النفسية في علاج كورونا

قصة أثر.. شاهد.. إدفو أكبر معبد قديم فى وادى النيل بعد الكرنك

أسعار بيجو الجديدة تشعل المنافسة بين 3008 peugeot وهيونداي توسان hyundai tucson.. صور