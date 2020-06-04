بتهمة التشهير .. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد قناة صوت مصر

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من مواطن ضد قناة "صوت مصر" وذلك لقيامها بالتشهير به وابتزازه لصالح مسجل خطر وهارب من العدالة يقوم بشراء مساحات على قنوات لا تخضع لقانون تنظيم الإعلام.



كما سبق تقديم شكوى مماثلة ضد قناة كايرو سينما لاستضافة الهارب والمسجل خطر فئة " ج" والتهكم على الشرطة والنيابة حيث اتهم مقدم الشكوى قناة " صوت مصر " والمذيع أحمد غنيم بمخالفة قواعد الإعلام والتشهير بمواطن مصري دون سند قانوني لصالح مسجل خطر وهارب من العدالة.

وقال محمد عبد الحميد مقدم الشكوى: أننا نقدم كل الشكر لسيادتكم وأعضاء الهيئة الموقرة لما تقوموا به من جهود فى حماية المضمون الإعلامى والالتزام بمعايير السلامة والأمن العام وحقوق المواطن ، وعدم استغلال الوسائل الإعلامية فى الابتزاز أو منبر للخارجين على القانون، مضيا فى شكواه نود أن نعرض لسيادتكم شكوى ضد قناة صوت مصر وبالتحديد برنامج " صرخة مظلوم " يقدمها شخص يدعى أحمد غنيم العمامى.





وأكد عبدالحميد، أنه استغل منبره لبيع مساحة لصالح مسجل خطر يدعى محمد عبد الرحمن عبد الرازق مسجل خطر 35 فئة، حيث تعد القناة ضمن مجموعة قنوات لا تخضع لقوانين الإعلام وتقوم على الإعلانات وعرض قضايا مقابل مبالغ مالي ، وسبق وأن قامت قناة " كايرو سينما " بنفس الجرم بعرض حلقة للهارب من العدالة محمد عبد الرحمن عبد الرازق، وتم تقديم شكوى أيضا ضدها.





وأوضح عبدالحميد، أنه يتم استغلال هذه القنوات للإساءة للمواطنين، والإساءة للشرطة والنيابة لتحسين صورة المسجل خطر ، فهل هذا يعقل فى دولة تقوم على القانون ومحاربة الخارجين عليها، مشيرا إلي أن هذه القنوات تحولت لمنبر للخارجين على القانون دون محاسبة، ولا تضع فى اعتبارها أى مبدأ سوى للذي يدفع لها لتتحول بوقا للمجرمين ومنبرا لهم وتدخل القناة كطرف ضد المجني عليه والضحية، فى محاولة لتهديده وابتزازه بفضحه على القنوات حتى تجبر الضحية التصالح مع الجاني والمسجل خطر وهذا ما وقع من خلال اتصالات مع المذيعين ورغبتهم إنهاء الموضوع بالتصالح، فى انتهاك واضح لحق الدولة ولحقوق القضاء الذي وحده المنوط له إنصاف المواطنين بالقانون وليس من خلال القنوات الإعلامية .





وأضاف عبدالحميد، أننا نوضح لسيادتكم أن مقدم البرنامج عرض حلقة تتحدث عن المسجل خطر محمد عبد الرحمن عبد الرازق المسجل خطر تحت رقم ٣٥ فئة ج نصب وصادر ضده العديد من الأحكام ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم ٦٠٣٥لسنه ٢٠٢٠ جنايات مركز خطف وسرقه بالإكراه وهى قضيتى مقدم الشكوى والتى تم خطفى فيها من قبل المسجل خطر ، والقضية رقم رقم ١٠٢٨لسنه ٢٠٢٠ سرقه بالإكراه لسعودي الجنسية والشرطة تحاول القبض عليه وقبضوا علي نجله المتهم معه.





وأشار عبدالحميد، أنه سبق للمتهم خطفي احتجازي بالإكراه وتم تحرير محضر فى نيابة مركز الفيوم ضده ، وأيضا التحدث عن ابن المسجل الخطر المحبوس على ذمة النيابة فى قضية سرقة بالإكراه، مؤكدا أنه فوجئ بالقناة تتناول قضيتي والتشهير بى ونشر صور لى دون علمي أو دون إعطائى مساحة للرد وقامت بتقديم حلقة عن المسجل خطر ومنحه لقب " رجل أعمال " واستضافة أقاربه ، وطوال الحلقة يقوم بالتشهير بالمواطنين ويشكك فى رجال الشرطة الشرفاء وقرارات النيابة العامة الموقرة .





وتابع عبدالحميد، أن ذلك بهدف ابتزازي والضغط عليا للتنازل عن قضيتي ضد المسجل خطر ضيف القناة والتنازل عن حقي القانوني فى معاقبة المتهمين بخطفي، لافتا إلى أن القناة استمرت عن طريق أحد المحامين تشكك فى القضية المنظورة الآن أمام النيابة وهى محل التحقيقات وقبل أن يقول القضاء كلمته ، مما يهدر حقي القانوني أمام استغلال رأس المال بشراء مساحات بالتلفزيون الذي خرج عن سياسته وهدفه ليكون منبر للخارجين مقابل حصد الأموال ، والتشهير أبى كمواطن قبل ان يصدر اى حكم قضائي رغم أنى المجني عليه فى هذه القضية .





وتابع عبدالحميد في ختام شكواه أننا نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم والتحقيق فيما يقوم به هذا البرنامج بمخالفة القانون ومخالفة مواثيق الشرف الاعلامى، وسبقه برنامج مسئول ومواطن بقناة كايرو سينما وسبق تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ولجنة الإعلام بمجلس النواب لوقف فوضى الإساءة للمواطنين من خلال هذه المنابر الغير قانونية التي أصبحت منبر للخارجين على القانون والمسجلين، وحلت بديلا للقضاء وتحاول ابتزاز الضحايا للخضوع لتهديد المسجل خطر والتنازل عن أى قضايا ضده.





وأكد عبدالحميد، أنه تم إرفاق صحيفة سوابق المسجل خطر محمد عبد الرحمن ويمكن لسيادتكم التأكد من خلال أرقام المحاضر، و نتوسل لسيادتكم أن ما قام به البرنامج من نشر صوري والتشهير أبى دون وجه حق تسبب فى ضررا بالغ أبى وباسرتى ، وليس لى طريقا سوى عدلكم للتحقيق فى الأمر وردى حقي ومستعد لتقديم كافة المستندات.