الأعلى للإعلام يبحث توقيع بروتوكول مع أحد المستشفيات لعلاج الصحفيين المستقلين المصابين بكورونا

يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع بروتوكول مع إحدى الجهات الطبية لتوفير الرعاية الصحية وعلاج الصحفيين العاملين بالصحف الخاصة والحزبية المصابين ب

وحول مطالب الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية بتوفير مستشفيات لعلاج المصابين بكورونا أسوة بالبروتكول الذى وقعته الهيئة الوطنية للصحافة لعلاج العاملين بالمؤسسات القومية ، قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، جاري دراسة الموضوع واتخاذ اللازم وسيتم الإعلان حول ما تم التوصل إليه.

وطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية مجلس نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسرعة التحرك والتدخل لحماية أرواح الصحفيين وأسرهم من أبناء الجرائد المستقلة والحزبية من خطر فيروس كورونا .





كما طالبوا بتوقيع بروتوكول علاج للصحفيين المصابين بفيروس كورونا علي غرار ما قامت به الهيئة الوطنية للصحافة اليوم وتوقيعها بروتكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس " كورونا " لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من " صحفيين ـ وإداريين ـ عمال ".





قال الكاتب الصحفى حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين ان الهيئة مستقلة تختص بإدارة شؤون الصحف القومية فقط وليس لها أي علاقة بالصحف الحزبية والمستقبل.





وأضاف الرمحى أن القانون لا يسمح للهيئة الوطنية للصحافة بتقديم خدمات صحية وعلاجية للصحفيين لأن أي أعباء مالية في هذه الحالة ستكون خارج إطار القانون .





وأوضح الرمحى فى تصريحات لـ "صدى البلد " أن الجهة الوحيدة التي يجيز لها القانون التدخل ودعم الصحف الخاصة فيما يخص القطاع العلاجي والخدمات الصحية والعلاجية فهو المجلس الأعلي للإعلام، وذلك بحكم أنها هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار أو سحب تراخيص الصحف الخاصة والحزبية والمستقلة.





وأشار إلى أن الجهتين الوحيدتين التدخل في شئون الصحف الحزبية والمستقلة وهما نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام فقط.





وأكد عضو المجلس أنه تواصل مع الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام، وأكد لي أنه جاري بلورة فكرة لتقديم هذه الخدمة للصحفيين والصحف الخاصة والمستقلة وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.





فى سياق متصل تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين بمقترح إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان بتوقيع بروتوكول تعاون خاص بالزملاء الصحفيين في المؤسسات الخاصة والحزبية مماثل لما تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للصحافة (مالكة الصحف القومية) وعدة جهات صحية لعلاج المصابين بفيروس كورونا .





وقال يونس فى المقترح فى ظل أزمة كارثية لاتفرق بين صحفي في مؤسسة خاصة أو قومية، فإن الأمر لايجب أن يمر دون اتخاذ إجراءات مماثلة من نقابة الصحفيين تجاه باقي أعضاء الجمعية العمومية تحقيقا للمساواة إذ أن الصحافة القومية أصبحت معتمدة بصورة شبه كلية على دعم الدولة.





وتابع : يونس أرجو أن تشمل الإجراءات المرتقبة، تقديم الدعم للصحف الخاصة والحزبية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتخصيص مستشفيات للعزل والعلاج من جائحة كورونا.





وأضاف عضو المجلس ، يمكن طلب الدعم لتنفيذ هذه الإجراءات من أجهزة الدولة التي خصصت ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت قد وقعت الهيئة الوطنية للصحافة، بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس " كورونا " لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من " صحفيين ـ وإداريين ـ عمال ".





وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة أيضًا تكلفة بروتوكول العلاج، يأتي ذلك في إطار حرصها الشديد على حماية جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيمانًا منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس " كورونا" .



