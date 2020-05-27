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أخبار البلد

بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يطالب المؤسسات الصحفية والإعلامية بتخفيف حضور العمالة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التغطية الإعلامية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

واعد المجلس دراسة عن التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تضمنت ما جاء به من إجراءات وما أصدره من قرارات تتعلق بالالتزام بالضوابط والمعايير، وعدم نشر شائعات والالتزام بنشر البيانات التي تصدر عن الجهات الرسمية ذات الصلة، خاصة وزارة الصحة.

وأوضح المجلس فى الدراسة أنّه تلقى شكاوى من العاملين ببعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية، بسبب عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية، وعدم تخفيف حضور العمالة بهذه المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وناشد  المجلس هذه المؤسسات بالتطهير والتعقيم لأرجائها كافة، وتخفيف العمالة بها بالتناوب بين العاملين، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهن، خاصة اللاتي لديهن أطفال عمرهم أقل من اثنى عشر عامًا".

ولفتت الدراسة إلى أنّ المجلس تلقى كذلك أكثر من 50 شكوى، ناقشها ونظر فيها، ونتج عنها تصدّر صفحات فيس بوك في عدد الشكاوى بواقع 18 شكوى، وتقرر حجب 10 صفحات بينما تقرر حفظ الشكوى للثمانية الباقين، ثم المواقع الإلكترونية بواقع 17 شكوى، تم حفظ 13.

وجاءت القنوات التليفزيونية بواقع 3 شكاوى، وتقرر إنذار اثنين وهما قناة المحور بسبب برنامج 48 ساعة، وقناة النهار بسبب برنامج باب الخلق الذي يقدمه محمود سعد، مع إلزام البرنامج بتقديم اعتذار، بينما تم حفظ الشكوى ضد قناة العربية الحدث بسبب برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه لميس الحديدي ، كما  تلقى المجلس شكويين ضد مواقع رسمية لجرائد وقرر حجب أحدهما، وهو موقع جريدة الشورى، وإنذار موقع جريدة تحيا مصر، وأوضحت الدراسة أنّه "تم التواصل مع رئيس التحرير وتعهد بإزالة الخبر.

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