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رياضة

بسبب مرتضى منصور.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلام

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
تقدمت إدارة النادي الأهلى، بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي، وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك.

وجاء في شكوى النادي أيضًا الهجوم والتطاول من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعنًا في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلًا عن نشره الكراهية بين الجماهير وفقا لما جاء في الشكوى.

وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.‎
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بسبب مرتضى منصور.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلام

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