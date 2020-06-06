بعد تعافيه من كورونا.. نائب رئيس جامعة أسيوط يدعو أفراد المجتمع للثقة فى الوطن

أشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بقيادة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، لإدارته الحكيمة لأزمة التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد على جميع الأصعدة، والتى بدأت بتجهيز مستشفى كامل لعزل مصابى كورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب، وهو مستشفى الراجحى الجامعى، وكذلك تجهيز مبانٍ من المدينة الجامعية لجميع مصابى كورونا، وهو ما يتم بالتنسيق مع مديرية الصحة وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لها للتصدى لهذا الفيروس، فضلًا عن متابعته اليومية لحالته الصحية وتشجيعه له على تخطى الأزمة.









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جاء ذلك خلال رسالته المسجلة على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على الرابط التالى:











وذلك بعد أن من الله عليه بالشفاء بعد قضاء 17 يوما داخل مستشفى الراجحى الجامعى للعزل، والتى حرص خلالها على توجيه خالص شكره وتقديره للفريق الطبى الذى أشرف على علاجه داخل مستشفى الراجحى من أطباء وتمريض وفنيين وعمال.









كما وجه الدكتور شحاتة غريب شلقامى ال شكر لجميع جنود الجيش الأبيض على مستوى الجمهورية سواء بالمستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لجهودهم المخلصة وعملهم البطولى فى مواجهة هذا الخطر فى تلك الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، والتى أكدت خلالها الدولة المصرية سعيها الدائم إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لحماية المواطنين من جميع التداعيات والازمات التى قد تلحق بها.









وفى هذا الشأن، دعا جميع المواطنين إلى الثقة فى الدولة المصرية وفى جميع الإجراءات التى تتخذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتحلى بالوعى الصحى والفكرى الصحيح وبالقدر الكافى لعبور تلك الأزمة، ودحض جميع الشائعات المغرضة والتى تريد النيل من المواطن ووعيه ونشر الفتن بين الأفراد، مشيرا إلى أن الوقوف بجانب الدولة فى تلك الآونة هو الدعامة الحقيقية التى تقود الجميع إلى تخطى الجائحة والخروج منها بسلام.









كما حرص الدكتور شلقامى على توجيه عدد من النصائح الهامة للمواطنين لتجنب الإصابة فيروس كورونا، والتى جاء من ضمنها دعوتهم إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وبعد اتباع الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعى وعدم الاختلاط، بالإضافة إلى متابعتهم الدورية لأى أعراض جديدة قد تطرأ عليهم وسرعة اللجوء إلى الاستشارة الطبية مبكرًا تجنبًا لتفاقم الأعراض وحرصًا على تجنب الحاجة إلى التنفس الصناعى، كما أشار إلى ضرورة التزام المرضى من ذوى الأعراض الطفيفة بالعلاج فى المنزل وترك المستشفيات للحالات المستعصية التى تحتاج إلى إشراف طبى مباشر.









