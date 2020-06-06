بعد عودة الدراسة فى إسرائيل.. إصابة 14 ألف طالب ومدرس بـ كورونا وغلق 45 مدرسة

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت أن المنظومة التعليمية فى إسرائيل أكدت إصابة 14 ألف طالب ومدرس إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 وتواجدهم في العزل الصحي حاليًا.





وتابعت المنظومة الصحة فى إسرائيل أنه تم إغلاق 45 مدرسة بسبب تفشي فيروس كورونا داخلها.





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وفى سياق متصل قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزارة الصحة الإسرائيلية أكدت ارتفاع حصيلة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 إلى 17495 إصابة و291 وفاة.





وحذرت وزراة الصحة الإسرائيلية من فتح المدارس والجامعات مطالبة بضرورة تعليق الدراسة خوفًا من موجة تفشي أشد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.





وقال مدير عام الصحة الإسرائيلية "موشيه بار سيمان توف"، إن المدارس غير مهيأة للعودة مرة أخرى فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وندعو إلى تعليق الدراسة من جديد.

وحذر "موشيه بار سيمان توف"، من موجة كورونا ثانية أعنف وأشد في إسرائيل.

وأوضح مدير عام الصحة الإسرائيلية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى إصابات كورونا بصفوف جيل الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية بنسبة 7.5%، بينما بلغت نسبة الإصابات فى المدارس الإعدادية والثانوية 35%.

وحذر "بار سيمان توف"، الإسرائيليين من عدم الالتزام بالتعليمات مؤكدًا أن هناك موجة ثانية من كورونا تتعلق بسلوك وتصرفات الجمهور.