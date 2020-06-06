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حوادث

بقيمة 6ر3 مليون جنيه.. ضبط 45 ألف قرص مخدر بحوزة ٣ تجار في مطروح

السبت 06/يونيو/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ثلاثة أشخاص بمطروح لقيامهم بالإتجار فى العقاقير المخدرة وبحوزتهم 45 ألف قرص مخدر.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت عن  ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة سيوة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (30 ألف قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما تم ضبط شخصين (تاجر، وعاطل – مقيمان بمحافظتى الإسكندرية ومطروح – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (15 ألف قرص مخدر، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ ( 3 مليون و600 ألف جنيه ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلكإستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
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