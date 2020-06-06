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برلمان

برلماني: المعارضة التركية تفضح نظام أردوغان وانفصاله عن شعبه

السبت 06/يونيو/2020 - 12:48 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تحية قلبية للمعارضة الوطنية التركية التى تواصل فضحها للنظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان مشيدا بتأكيد أحمد داوود أوغلو ، رئيس وزراء تركيا الأسبق، ورئيس حزب المستقبل التركى المعارض بأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان انفصل عن الشعب ولا يرى غير قصره.

وأضاف" زين الدين " فى بيان أصدره اليوم أن أحمد داود اوغلو كشف عن سقوط السياسات الاقتصادية للنظام التركى عندما أكد أن هذا النظام الاقتصادي سيُذكر في التاريخ بعدم كفاءته وجديته بلا أدنى شك فالنظام انفصل عن الشعب تمامًا وليس لديه علم عن الأسواق، مؤكدا أن نظام اردوغان نسي أساس العدل ويدرك العدالة على أنها تنشأ في القصر.

كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بالهجوم الحاد من كبير مستشارى التنسيق لرئيس حزب الشعب الجمهورى أردوغان توبراك على حزب العدالة والتنمية، بخصوص خطوته المرتقبة لمنع النواب من تغيير الأحزاب والانتقال إلى أحزاب أخرى وأن حزب رجب طيب أردوغان حصل فى وقت سابق على أكثر من 50 نائبًا، من 5 أحزاب مختلفة، أثناء استعدادته التنظيمية لإطلاق الحزب، وبعد الانتخابات المحلية مرر 70 رئيس بلدية ليكونوا تابعين للعدالة والتنمية اضافة الى تأكيده أن السلطة التركية تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل إزالة الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان وأن سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكمة تسعى للتضيق على الأحزاب المعارضة.

وايضا تأكيد توبراك خلال تقرير التقييم الأسبوعي الذي قدمه إلى اجتماع المجلس المركزي للحزب على أن التعديلات والتغييرات التي يقدمها حزب العدالة والتنمية على قانون الأحزاب السياسية تأتي تحت زعم منع النواب من تغيير أحزابهم وهي "سياسة غير أخلاقية" وهو ما يتناقض مع ما سبق وقام به حزب أردوغان في أكبر عملية نقل للنواب حدثت في تاريخ تركيا السياسي.
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