يقضي على كورونا.. علاج روسي جديد أثبت فاعليته ضد الفيروس

ذكرت وسائل الإعلام الروسية اليوم السبت، أن وزارة الصحة الروسية سجلت دواء وطنيا جديدا أثبت فاعليته فى علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وأعلنت الصحة الروسية، أنها سجلت دواء جديدا لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا ويسمي "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira).





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وأكدت الصحة الروسية ، أن العقار الجديد أصبح ثاني دواء يتم تسجيله في روسيا، بموجب عملية التسجيل المختصرة والعاجلة والحالات الشديدة من مرض كوفيد-19، عندما تحدث مضاعفات هذا المرض المسماة بـ"عاصفة السيتوكين".





وأوضحت الصحة الروسية، أن "عاصفة السيتوكين"، هي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، وبالتالي إلى مسار حاد من العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة.





وشددت وزارة الصحة الروسية، على أن منع تطور "عاصفة السيتوكين"، مهم للغاية في علاج COVID-19 وسجلت منذ أسبوع، أول دواء محلي لمكافحة كوفيد-19، وهو عقار "أفيفافير".