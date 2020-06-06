AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يقضي على كورونا.. علاج روسي جديد أثبت فاعليته ضد الفيروس

السبت 06/يونيو/2020 - 02:20 م
يقضي على كورونا..
يقضي على كورونا.. علاج روسي جديد يقضي أثبت فاعلية ضد كوفيد19
Advertisements
سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام الروسية اليوم السبت، أن وزارة الصحة الروسية سجلت دواء وطنيا جديدا أثبت فاعليته فى علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وأعلنت الصحة الروسية، أنها سجلت دواء جديدا لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا ويسمي "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira).

اقرأ أيضًا:

وأكدت الصحة الروسية ، أن العقار الجديد أصبح ثاني دواء يتم تسجيله في روسيا، بموجب عملية التسجيل المختصرة والعاجلة والحالات الشديدة من مرض كوفيد-19، عندما تحدث مضاعفات هذا المرض المسماة بـ"عاصفة السيتوكين".

وأوضحت الصحة الروسية، أن "عاصفة السيتوكين"، هي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، وبالتالي إلى مسار حاد من العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة.

وشددت وزارة الصحة الروسية، على أن منع تطور "عاصفة السيتوكين"، مهم للغاية في علاج COVID-19 وسجلت منذ أسبوع، أول دواء محلي لمكافحة كوفيد-19، وهو عقار "أفيفافير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا حول العالم في 24 ساعة.. 750 ألف إصابة و35 ألف وفاة.. أمريكا وإيطاليا تواصلان السقوط.. "الصحة العالمية" توجه طلبا لمصر.. آخر مستجدات علاجات كورونا

بعد حجز مصر كمية من العقار.. 10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج كورونا

روسيا تسجل 104 حالات وفاة و10817 إصابة جديدة بـ كورونا خلال ساعات

النتائج الأولية لدواء أفيفافير الروسي ضد كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%

الصحة الروسية: تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الكورونا

ترشيحاتنا

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تفاصيل ملف الأهلي القانوني في قضايا لافتات نادي القرن الإفريقي

حمدي نوح: الخطيب ظاهرة نادرة.. ونصيحتي له أنقذته من كارثة أمام ليبيا.. فيديو

وقف النار واستعادة السيادة.. تفاصيل إعلان القاهرة بشأن ليبيا

حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون.. الإفتاء تجيب

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل