قيادات الغربية يناقشون استعدادات امتحانات الدبلومات والثانوية العامة.. صور

شهدت قاعة الإجتماعات بديوان هيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية اليوم انعقاد اجتماع موسع بحضور الصحة والتعليم والتأمين الصحي تزامنا مع إتخاذ إجراءات الاحترازية وتدبير الأمور الوقائية للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات متابعة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .

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وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لمساعديه لمناقشه الإستعدادات وألية سير إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات لضمان سيرها على الوجه الأفضل فى ظل فيروس كورونا والحفاظ على أبنائنا الطلاب والمراقبين وخلق مناخ صحى ونفسى للطللبة وأولياء الأمور .

كما حضر الإجتماع نائب مدير عام الفرع للشئون الطبية ومسئول مكافحة العدوى والطلاب ومدير إدارة التموين الطبى وأعضاء المكتب الفنى ومسئول الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية .

وكان محافظ الغربية ناشد المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظالغربية فى توجيهاته بأهمية إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتفعيل غرف العمليات لتلقي شكاوي المواطنين وتفعيل تلقي علاج مصابي الكورونا على مستوي كافة المستشفيات العامة .