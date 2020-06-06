هل يمكن الاعتراض على مخالفة حظر التجول في السعودية؟

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السعودية عن تدابير جديدة، وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته المملكة خلال الأيام الأخيرة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد، بعودة الحظر مجددًا فى مدينة جدة من الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة صباحا، وتتم مخالفة من يقوم بكسر هذا الحظر، تساءل كثيرين حول إمكانية الإعتراض على مخالفة حظر التجول .





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تتم عبر منصة أبشر على النحو التالي: وكشف الأمن العام السعودي عبر حسابه في تويتر عن خطوات الاعتراض على مخالفة حظر التجول في حال الحصول عليها والتى





تسجيل الدخول للمخالفات الالكترونية.

الدخول على قائمة خدماتي خدمات عامة.

الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات نظام الرسائل والمعلومات الالكترونية.

تعبئة حقول البيانات المطلوبة الجهة الموجه إليها الاعتراض (لجان النظر في مخالفات منع التجول).

تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.

تسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات المعلومات برسالة.

رفع المرفقات إن وجدت.

يذكر أنه يجب رفع الطلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المخالفة للنظر فيها.





وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، وقال مصدر مسئول بالوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت 6 يونيو 2020، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.





وأضاف المصدر أنه تقرر استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.





وتابع: "أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد".





وقال: " فيما يخص القطاع الخاص، يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا".



