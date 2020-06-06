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أخبار العالم

إجراءات مشددة.. تعرف كيف استعدت مقرات العمل فى السعودية لاستقبال الموظفين

السبت 06/يونيو/2020 - 12:53 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
تستعد مقرات العمل الحكومي والخاص، فى المملكة العربية السعودية، لاستقبال موظفيها وسط إجراءات احترازية مشددة على خلفية تداعيات فيروس كورونا.


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وبعد أسبوع من الانفراجة التى شهدتها مدن المملكة وفق القرارات التى صدرت فى آخر أيام عيد الفطر المبارك برفع الحظر عن بعض المدن وإتاحة التجول من مدينة إلى أخرى، قررت السلطات السعودية إعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات حسب تصريحات مصدر مسئول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.


ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة شروط العودة لمقرات العمل كالآتى:-

أولًا: فيما يخص القطاع العام، يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.


أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد.


ثانيًا: فيما يخص القطاع الخاص، يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.


وشدد المصدر المسئول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.


وأعلنت وزارة الصحة السعودية،  الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقالت الوزارة إنها سجلت 2591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما  سجلت الصحة السعودية 31 حالة وفاة جديدة و1651 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد.


وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة ليصبح 95748 حالة، فيما بلغت حصيلة الحالات المتعافية 70616 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 642، وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 24490 منها 1412 حالة حرجة.
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