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أصل الحكاية

يا فرحة ما تمت..عودة حظر التجوال لمدينة جدة السعودية.. ما الأسباب؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:32 م
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
يبدو ان الوضع الصحي بالمملكة العربية السعودية بعد تخفيف الإجراءات الإحترازية يعود للخلف.. الأمر الذي قد يدفع المسؤولين للعودة الي الإجراءات المُشددة حماية للمواطنين والمقيمين لدي المملكة من فيروس كورونا الفتًاك الذي لم يستطع أحد حتي الأن من التوصل الي علاج مناسب له حتي الآن.

مدينة جدة السعودية هي اولي ضحايا عدم الإلتزام بالإجراءات التي دعت وحثت عليها وزارة الصحة السعودية والتي تمثلت في ضرورة التباعد الإجتماعي والجسدي والمداومة علي غسل اليدين بالماء والصابون وضرورة ارتداء الكمامة لذا كان القرار سريعا من السلطات بعودة حظر التجوال الي المدينة ، وإعادة الإجراءات الإحترازية الصحية المشددة مرة اخري الي المدينة لمدة 15 يوما بداية من الغد " السبت 6 يونيو " وحتي نهاية يوم السبت 20 يونيو وذلك نظرا لإرتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا داخل المدينة.

الإجراءات الإحترازية المُشددة تمثلت في منع التجول بجميع انحاء المدينة بداية من الثالثة عصرا وحتي السادسة صباحا وتعليق أداء الصلوات الخمس والجمعة في المساجد ، بجانب تعليق الحضور الي مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص ، بالإضافة الي تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي ومنع اي تجمعات لأكثر من خمسة اشخاص "

ورغم الإجراءات المُشددة التي عادت اليها المدينة إلا ان السلطات السعودية سمحت بإستمرار الرحلات الداخلية جوا وبرا وعبر القطارات وكذا السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير اوقات التجول بالإضافة لاستمرار الفئات المستثناه بقرارات سابقة من ممارسة اعمالها  وفق إجراءات وضوابط تضعها الجهات المعنية .

ويبقي السؤال مطروحا..هل سنشهد عودة الإجراءات المشددة في مدن اخري داخل المملكة ؟ اعتقد ان الإجابة علي مثل هذا السؤال متعلق بإرتفاع اعداد الحالات الحرجة من عدمه .
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