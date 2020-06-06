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تعليم

التعليم تشرح نتيجة أولى و2 ثانوي وتهنئ الناجحين.. وتؤكد: الدور الثاني في سبتمبر

السبت 06/يونيو/2020 - 03:34 م
نتيجة الصفين الاول
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
وجهت وزارة التربية والتعليم عقب إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، رسالة إلى الطلاب الناجحين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، يجب أن تتم تهنئة الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الفصل الدراسي على مشاركتهم في الاختبارات في ظروف مختلفة تماما عن ظروف الامتحان العادية.


وأضافت وزارة التربية والتعليم، نحن ندرك تمام الإدراك أن العديد من الطلاب تعاونوا مع بعضهم البعض خلال الامتحانات، ويجب اعتبار هذا نجاحا حتى في الوقت الذي كان فيه الطلاب يدرسون عن بعد منخرطين في عملية التعلم والتقييم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن النتائج التي تم تحقيقها في امتحانات هذا الفصل الدراسي هي نتائج مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في الفصول الدراسية السابقة، ونتيجة لذلك فإننا نركز بشكل أقل على هذه النتائج. 

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للطلاب الذين بذلوا جهودا صادقة يجب أن يفخروا بأنفسهم بالجهود التي بذلوها خلال المشاركة في الامتحانات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن النتيجة المعلنة لكل طالب في طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تكشف الأداء في كل مادة دراسية شارك فيها، مع العلم انه سوف يتم منح فرصة اخرى في سبتمبر في المواد التي لم يتمكن الطالب من امتحانها في المرة الاولى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المثلث الذي يظهر في أعمدة النتيجة يشير إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية ، ويمكن الطالب من التحقق من أدائه في مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة إلى النقطة السوداء التي تظهر في أعمدة نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي ، إلى أداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الدرجة العظمى من 100 والصغرى من 0 ، وإن لم يحضر الطالب الاختبار ، فسوف يظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الأول والصف الثاني الثانوي 2020 في المحافظات
التعليم تشرح نتيجة أولى و2 ثانوي وتهنئ الناجحين.. وتؤكد: الدور الثاني في سبتمبر
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