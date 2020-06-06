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مرأة

احذر.. السمنة المفرطة تؤدي إلى خشونة الركبة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
زيادة الوزن من المشاكل التي تواجه أغلب الافراد نتيجة الافراط في تناول الطعام أو نتيجة أمراض مزمنة، وتؤثر السمنة على صحة الانسان بشكل كبير.

وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن ‏العلاقه بين خشونة الركبة والبدانة حيث تؤثر السمنة على صحة العظام.

وتابعت سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن زيادة الوزن تؤثر بشكل سلبي على العظام والمفاصل فتعمل على زيادة الضغط علي الركبة وتؤدي للاصابة بخشونة الركبة.

وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن تخفيف الوزن يساعدك بالتقليل من الام الركبة وزيادة الوزن تزيد من احتمال الإصابة بخشونة.



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