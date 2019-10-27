طرق علاج خشونة الركبة.. هل تختلف من مريض لآخر

يعاني أغلب كبار السن من خشونة الركبة المزمنة، وهي التي يمكن أن تسبب لهم ألما شديدا، وعدم القدرة على الحركة، وقد تبدأ مشاكل خشونة الركبة من منتصف العمر لعدة أسباب، أبرزها زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة.



وقال الدكتور حازم طه أخصائي العلاج الطبيعي، إنه يمكن علاج خشونة الركبة بالعديد من الطرق، أبرزها بفقدان الوزن، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، والتي لا تعتمد على التحميل على مفاصل الجسم.



وأضاف حازم طه لموقع "صدى البلد" أن هناك بعض التمارين الطبية المدروسة التي يمكن بدوره أن تعالج خشونة الركبة، ولكنها قد تختلف من مريض الى اخر على حسب درجة الخشونة.



وأكد طه أن سبب حدوث خشونة الركبة يعود لوجود خلل في المفصل، حيث يمكن السيطرة على هذا الحالة عبر ممارسة التمارين الرياضية على بعض الأجهزة التي تسيطر على الألم، وتخفف منه بدرجة كبيرة.