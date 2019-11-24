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توك شو

استشاري عظام: زيادة الوزن أهم أسباب خشونة الركبة المبكرة.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
الام الركب والمفاصل
الام الركب والمفاصل
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قسم التوك شو
قال الدكتور رضا الهميمي، إستشاري علاج العظام، إن هناك العديد من الاسباب لالام الركبة، ولكن من أكثر هذه الآلام شيوعًا هي خشونة المفاصل أو الالتهاب العظمي الغضروفي في الركبة، وانه يمر بهذا الألم جميع الأعمار المختلفة ولكن بدرجات متفاوتة.

وتابع الدكتور رضا الهميمي، خلال لقاء خاص في برنامج"صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، ان من الآلام الطبيعية المتعلقة بالتقدم في السن هو الم الركبة والعظام، أما الغريب وغير طبيعي هو الشعور بهذه الآلام في سن متقدم.

وذكر الدكتور رضا الهميمي، أن من الأسباب التي تسبب خشونة الركبة في مرحلة مبكرة من العمر في سن يتراوح من 45 الى 65 سنة، هو الوزن الزائد وان كل كيلو زيادة في الوزن وتأخر 20 سنة في العمر المفترض لحركة المفاصل والركبة، مشيرًا أن ممارسة الرياضة بطريقة خاطئة أيضًا يؤثر في آلام الركبة، وصعود السلم وهبوطه كثيرًا من الأسباب المؤثرة في تآكل غضاريف الركبة.

وأضاف الدكتور رضا الهميمي، أن التدخين له عامل مؤثر جدًا في خشونة الركبة، وعدم الاهتمام بالاصابات التي يمكن ان تتعرض لها الركبة من قطع في الرباط الصليبي وغضروف يقلل من العمر الافتراضي للركبة، وأكد على ضرورة الكشف عن هذه الإصابات بشكل سريع ويكون بعمل أشعة عادية على الركبة لتحديد الإصابة أو الخشونة اي من النوع الاول او الثاني او الثالث، وبعدها يتم التعامل معها من خلال الدكتور المعالج.
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