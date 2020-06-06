روسيا: دواء ليفيليماب الجديد يعالج المضاعفات الخطيرة لمرضى كورونا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة الروسية أن دواء "ليفيليماب" الذي تم تسجيله في روسيا، يعالج المضاعفات الخطيرة لمصابي فيروس كورونا المستجد.





وذكر المصدر في تصريح لوكالة أنباء " انترفاكس" اليوم السبت، أن الاسم التجاري لدواء ليفيليماب هو (Ilsira)، مشيرا إلى أن هذا الدواء هو الثاني الذي يتم تسجيله في روسيا بشكل عاجل.





وأوضح المصدر أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض "كورونا" ، أي في حال حدوث المضاعفات التي يُطلق عليها "عاصفة السيتوكين"، وهي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، واشتداد العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة".. وأكد أن منع تطور "عاصفة السيتوكين" مهم للغاية في علاج "COVID-19".





كانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت الأسبوع الماضي أول دواء روسي لمكافحة "كورونا"، وهو عقار "أفيفافير".



