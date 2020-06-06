أحمد مجدي: الإخراج هو المحرك الأكبر لي في حياتي

أكد الفنان أحمد مجدي- بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي- أنه يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.

وأشار، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه أخرج أفلاما قصيرة وتسجيلية وفيلم روائي طويل، موضحا أن الإخراج بنسبة له هو المحرك الأكبر والأقوى له في حياته كلها.

يذكر ان أحمد مجدى شارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ودياب، أيتن عامر، هبة مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

ودارت أحداث العمل في إطار رومانسى إجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.





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