البايرن يسحق ليفركوزن برباعية ويقترب من التتويج بالدوري الالماني..فيديو





بدأ اللقاء بتقدم فريق ليفركوزن عن طريق لوكاس نيكولاس في الدقيقة ال10 قبل ان ينجح بايرن ميونخ في التعادل عن طريق كينجسيلي كومان في الدقيقة 27 ثم تسجيله الهدف الثاني عن طريق جوريتسكا في الدقيقة 42 بينما احرز الهدف الثالث سيرجي جنابري في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدف.





في الشوط الثاني، استمر ضغط فريق بايرن ميونخ، حتى سجل البولندي ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبافاري في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من زميله توماس مولر ، ليؤمن فوز فريقه في مباراة اليوم قبل نهايتها بـ 24 دقيقة، بينما أحرز هدف ليقركوزن الثاني لاعبه فلوريان فيرتز بالدقيقة 89.





وبهذا الهدف رفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في الدوري الألماني للهدف رقم 30 متربعًا على صدارة هدافي البوندسليجا هذا الموسم.





ووصل ليفاندوفسكي بهدفه اليوم للهدف رقم 44، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله اللاعب في مسيرته الكروية في موسم واحد في مختلف البطولات.





واستطاع فيرتز تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الدار في الدقيقة 89، لكنه لم يمنعهم من تجرع مرارة الهزيمة على يد الفريق البافاري.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة 71 في صدارة الدوري الألماني ويقترب بها من حسم البطولة، بينما توقف رصيد نادي باير ليفركوزن عند النقطة 56 في المركز الخامس.

فاز فريق بايرن ميونخ، على نظيره نادي باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني.