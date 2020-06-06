AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 7 ملايين.. والوفيات تقترب من 400 ألف

السبت 06/يونيو/2020 - 06:40 م
إصابات فيروس كورونا
إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 7 ملايين
Advertisements
قسم الخارجي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، حاجز الـ7 ملايين حالة، بحسب إحصاء لوكالة "رويترز".

واقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم من 400 ألف حالة وفاة، وفقا للوكالة.

اقرأ أيضا:

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول من حيث عدد الإصابات، بنحو 1,974,414 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في أمريكا 111,627 حالة.

بينما تحتل البرازيل المرتبة الثانية بنحو 650,504 إصابات بفيروس كورونا، وأكثر من 35 ألف حالة وفاة.

في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية - أن ارتداء "الكمامات" يجب أن يكون ضمن استراتيجية أوسع، مشددا على أن "الكمامة" وحدها لا تحمى من الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول التعالم تتجاوز مليون و200 ألف..والوفيات تقترب من 65 ألفا

أكثر من 75 ألف حالة وفاة في أوروبا.. أحدث حصيلة لضحايا كورونا بالعالم

قبل تفاقم الأزمة.. ماكرون يدعو الدول الأوروبية لاستجابة قوية لمواجهة كورونا

إصابات كورونا تتخطى 3 ملايين.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار الوباء حول العالم

وفيات أوروبا تتجاوز 130 ألفا.. أحدث إحصائية لانتشار فيروس كورونا في العالم

فيروس كورونا يحصد أرواح 240 ألف شحص في العالم

ترشيحاتنا

مصابون بالشلل الدماغي.. مطار القاهرة ينهي إجراءات إجلاء 55 طفلا جزائريا عالقا بمصر

لو مش مريض جيوب أنفية .. استشاري: فقدان حاستي الشم والتذوق يصنف صاحبها مصابا بكورونا .. فيديو

بريطانيا.. 1557 إصابة جديدة و204 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

هل يجوز إعطاء الأقارب من ذبيحة النذر .. الإفتاء تجيب

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

رفع دعوى قضائية.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشمت في ريم البارودي بعد منعها من الظهور على الشاشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع

سعر ومواصفات BMW M50i في مصر.. صور