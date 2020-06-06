إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 7 ملايين.. والوفيات تقترب من 400 ألف

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كو رونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، حاجز الـ7 ملايين حالة، بحسب إحصاء لوكالة "رويترز".





واقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم من 400 ألف حالة وفاة، وفقا للوكالة.





اقرأ أيضا:





وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول من حيث عدد الإصابات، بنحو 1,974,414 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في أمريكا 111,627 حالة.





بينما تحتل البرازيل المرتبة الثانية بنحو 650,504 إصابات بفيروس كورونا، وأكثر من 35 ألف حالة وفاة.



