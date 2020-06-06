بعد تحذيرات الفاو.. نقابة الفلاحين: حدود مصر مؤمنة ضد هجوم الجراد الصحراوى

وطالب بالتعامل مع التحذيرات الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "

" باهتمام، والتي جاء فيها أن أسراب الجراد الصحراوي في دول شرق أفريقيا لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وقدراتها التدميرية.