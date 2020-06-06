بعد تحذيرات الفاو.. نقابة الفلاحين: حدود مصر مؤمنة ضد هجوم الجراد الصحراوى

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن وزارة الزراعه المصريه علي استعداد تام ودائم طوال العام لمكافحة أى اسراب جراد قد تدخل الحدود المصريه.
وأشار " أبوصدام" إلي أن الجراد يبدأ التكاثر في الموسم الشتوي من شهر اكتوبر وحتي ابريل والوزاره تكون علي كامل الاستعداد للمكافحه قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر علي الاقل ، مؤكدا أنه حتي الآن لم تدخل اية اسراب جراد الحدود المصرية .
واضاف " نقيب الفلاحين" أن فرق المسح والاستكشاف مزوده بكل الامكانيات للرصد والمتابعه والمكافخه و منتشره في المناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلي – حماطة – الشلاتين – أبورماد – حلايب)، والعلاقي شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية (جرف حسين – أبوسمبل – توشكى)، وشرق العوينات والواحات البحرية وفي الشمال الغربي سيوة والسلوم.
وتابع نقيب عام الفلاحين ان الجراد الصحراوي من أخطر أنواع الآفات المهاجرة»، حيث نهجم أسراب كبيرة، وتلتهم معظم المحاصيل الزراعية ما يؤدي لخسائر فادحة، وأن العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب وزيادة تكاثرها.
وأضاف «أبوصدام» إن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة فرعية بإجمالي نحو 55 قاعدة بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد.
وأوضح نقيب الفلاحين أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة للمكافحة والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيدة للحشرة إلى استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعة، حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين أو استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.
وتابع عبدالرحمن ان خطورة الجراد تكمن في ان هذه الحشرات تتغذى على جميع أنواع النباتات والمزروعات، ما يجعلها آفة خطيرة تدمر المحاصيل الزراعية و تضع إناث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 10 سم من سطح التربة الرملية الرطبة، يفقس البيض عن حوريات في حجم النمل الصغير وتكون صفراء اللون، وتنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ القادر على الطيران والتكاثر تحت ظروف بيئية ومناخية مختلفة ولها قدرة على الطيران لمسافات بعيدة والهجرة السريعة من مكان لآخر.
و اوضح ان الجراد يعتبر آفة دولية عابرة للحدود لا يمكن لدولة بمفردها أو حتى مجموعة من الدول أن تحد من أضرارها دون تعاون جميع الدول في هذا الشأن مؤكدا علي امكانية مكافحة هذه الحشرات بجمعها يدويًا وإعدامها، أو باستخدام الرش بالمبيدات المناسبه .
وأشار " أبوصدام" إلي أن الجراد يبدأ التكاثر في الموسم الشتوي من شهر اكتوبر وحتي ابريل والوزاره تكون علي كامل الاستعداد للمكافحه قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر علي الاقل ، مؤكدا أنه حتي الآن لم تدخل اية اسراب جراد الحدود المصرية .
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واضاف " نقيب الفلاحين" أن فرق المسح والاستكشاف مزوده بكل الامكانيات للرصد والمتابعه والمكافخه و منتشره في المناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلي – حماطة – الشلاتين – أبورماد – حلايب)، والعلاقي شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية (جرف حسين – أبوسمبل – توشكى)، وشرق العوينات والواحات البحرية وفي الشمال الغربي سيوة والسلوم.
وتابع نقيب عام الفلاحين ان الجراد الصحراوي من أخطر أنواع الآفات المهاجرة»، حيث نهجم أسراب كبيرة، وتلتهم معظم المحاصيل الزراعية ما يؤدي لخسائر فادحة، وأن العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب وزيادة تكاثرها.
وأضاف «أبوصدام» إن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة فرعية بإجمالي نحو 55 قاعدة بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد.
وأوضح نقيب الفلاحين أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة للمكافحة والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيدة للحشرة إلى استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعة، حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين أو استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.
وتابع عبدالرحمن ان خطورة الجراد تكمن في ان هذه الحشرات تتغذى على جميع أنواع النباتات والمزروعات، ما يجعلها آفة خطيرة تدمر المحاصيل الزراعية و تضع إناث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 10 سم من سطح التربة الرملية الرطبة، يفقس البيض عن حوريات في حجم النمل الصغير وتكون صفراء اللون، وتنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ القادر على الطيران والتكاثر تحت ظروف بيئية ومناخية مختلفة ولها قدرة على الطيران لمسافات بعيدة والهجرة السريعة من مكان لآخر.
و اوضح ان الجراد يعتبر آفة دولية عابرة للحدود لا يمكن لدولة بمفردها أو حتى مجموعة من الدول أن تحد من أضرارها دون تعاون جميع الدول في هذا الشأن مؤكدا علي امكانية مكافحة هذه الحشرات بجمعها يدويًا وإعدامها، أو باستخدام الرش بالمبيدات المناسبه .
وطالب بالتعامل مع التحذيرات الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " باهتمام، والتي جاء فيها أن أسراب الجراد الصحراوي في دول شرق أفريقيا لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وقدراتها التدميرية.