اليوم.. اقتصادية النواب تناقش موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية

تبدأ اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعاتها اليوم، بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، وهي كل من:





- جهاز حماية المستهلك.





- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.





- مديريات التموين.









كما يتم استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، وهي:





- جهاز حماية المستهلك





- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.





- مديريات التموين.









وتستكمل اللجنة اجتماعاتها صباح الاثنين بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:





- جهاز حماية المستهلك.

- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

- مديريات التموين.









كما تتم مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:

- ديوان عام الوزارة.

- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.









وتستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:

- ديوان عام الوزارة.

- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.









استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:

- ديوان عام الوزارة.

- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.