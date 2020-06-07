اليوم.. اقتصادية النواب تناقش موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية

تبدأ اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعاتها اليوم، بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، وهي كل من:
- جهاز حماية المستهلك.
- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
- مديريات التموين.
كما يتم استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، وهي:
- جهاز حماية المستهلك
- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
- مديريات التموين.
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها صباح الاثنين بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:
- جهاز حماية المستهلك.
- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
- مديريات التموين.
كما تتم مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
- ديوان عام الوزارة.
- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
وتستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
- ديوان عام الوزارة.
- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
- ديوان عام الوزارة.
- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.