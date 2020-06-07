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برلمان

اليوم.. اقتصادية النواب تناقش موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:01 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
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ماجدة بدوي
تبدأ اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعاتها اليوم، بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، وهي كل من:

- جهاز حماية المستهلك.

- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

- مديريات التموين.


كما يتم استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، وهي:

- جهاز حماية المستهلك

- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

- مديريات التموين.


وتستكمل اللجنة اجتماعاتها صباح الاثنين بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:

- جهاز حماية المستهلك.
- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
- مديريات التموين.


كما تتم مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
- ديوان عام الوزارة.
- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.


وتستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
- ديوان عام الوزارة.
- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.


استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها:
- ديوان عام الوزارة.
- مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
- مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
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