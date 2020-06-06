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حوادث

الحبس 3 سنوات لسائق نقل دهس ربة منزل وأبناءها في الشروق

السبت 06/يونيو/2020 - 08:06 م
السيدة وابنتها
السيدة وابنتها
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رامي المهدي
قضت محكمة جنح الشروق، المنعقدة في القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بالحبس ٣ سنوات بحق سائق نقل دهس ربة منزل وأبناءها الثلاثة على طريق السويس تجاه مدينة الشروق.
أوضحت أوراق القضية، أن المجنى عليها تدعى دليا خطاب، كانت تقود سيارتها يوم الواقعة على طريق السويس وتحديدًا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان متجهة إلى شقة شقيقتها بمنطقة الشروق للإفطار معها بصحبة أبنائها الثلاثة وهم أحمد، ١٩ سنة، ومهاب، وطفلتها ملك، التي تبلغ من العمر ١٣ عاما، وأثناء ذلك قام أحد الأشخاص بمعاكستها على طريق السويس وحاول مضايقتها بسيارة نقل كبيرة، حتى اصطدمت سيارتها بالحاجز الحديدي وانقلبت.


‏‎وأشارت أوراق القضية ، أنه أثناء وقوع الحادث تصادف مرور أحد الأشخاص وعندما شاهد السيارة وبداخلها ربة منزل وأبنائها، على الفور هرع إليهم وقام بالاتصال بالإسعاف التي حضرت، وتم نقلهم إلى مستشفى المركز الطبي العالمي ومستشفى الشروق العام، وأثناء ذلك تصادف مرور نقيب شرطة على طريق السويس، وتمكن بصحبة عدد من الأشخاص من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشروق للتحقيق معه.

وأوضحت أوراق القضية التى حملت رقم 1843 لسنة 2020 جنح الشروق، أن الضحية لقيت مصرعها بصحبة أبنائها أحمد ومهاب، بعد وصولها إلى المستشفى بساعات قليلة، وتبين أنهم أصيبت بتهشم في المخ.

الحبس 3 سنوات لسائق نقل دهس ربة منزل وأبناءها في الشروق
الحبس 3 سنوات لسائق نقل دهس ربة منزل وأبناءها في الشروق
الحبس 3 سنوات لسائق نقل دهس ربة منزل وأبناءها في الشروق
الحبس 3 سنوات لسائق نقل دهس ربة منزل وأبناءها في الشروق
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