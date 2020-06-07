عميد علوم عين شمس: خطة لتفادي مشاكل الإنترنت أثناء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل ..عميد تربية: لم نتلق أي شكوى بشأن تسليم الأبحاث

كليات جامعة عين شمس:

_ علوم: خطة لتفادي مشاكل الانترنت اثناء تسليم الابحاث لطلاب فرق النقل

_ تربية: لم نتلق أي شكوى من طلاب الفرق بشأن تسليم الأبحاث

_ زراعة: لم تواجهنا معوقات في استقبال الأبحاث لطلاب فرق النقل









قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه بدأ تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والباقين للإعادة حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات ابتداء من يوم 31 مايو حيث وضعنا عدة اليات لتفادي مشاكل الانترنت لدي الطلاب .





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وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد ان الطلاب مسموح لهم إرسال أبحاثهم من خلال المنصة الالكترونية دون الالتزام بالجدول الزمني تجنبا لمشاكل النت منوها انه يستطع الطالب تسليم بحثة حتي 15 يونيو .





أكد الدكتور رجاء ان الكلية بها أكثر من 28 برنامج دراسي لذلك بها أكثر من 500 مقرر ويتم التعامل مع الطلاب بشكل ميسر دون اي معوقات ولم نتلق حتي الان اي شكاوي من الطلاب .





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قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه يتم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل دون معوقات أو مشاكل حدثت لهم وهم يقومون بتسليم أبحاثهم.





وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه لم يتلق أي شكوي من طلاب فرق النقل بشأن تسليم الأبحاث، مضيفا: سيجري تصحيح الأبحاث في الأيام القادمة بشكل منتظم وعن طريق الكنترول.





وأكد الدكتور أبو العينين أنه يمكن للطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الأبحاث يمكن أن يقوموا بتقديم بحث آخر ولكن بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من إعلان النتيجة.





وأشار إلى أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سيعرض الطالب نفسه إلي الرسوب.

ونوه إلى أنه يمكن للطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الابحاث يمكن أن يقوموا بتقديم بحث أخر ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إعلان النتيجة.





قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ان سير عملية تسليم الابحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة منوها اننا دائما ندعم الطلاب موضحا أنه يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو حتي تستمر الي 15 يونيو ثم تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.

وأشار الدكتور جلال انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير : _مراعاة القواعد الشكلية للبحث _التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة ) _تناول جميع العناصر بالشرح _تحليل الطالب لموضوع البحث _الاستشهاد بالامثلة الواقعية _الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح _تعبير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية _عرض النتائج _تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة _عدد المراجع المحددة

وأشار عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابه الأبحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبين في المقرر.



