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أخبار العالم

إصابة السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:43 م
السكرتير الصحفي لرئيس
السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان بيريك والي
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أ ش أ
أعلن السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي اليوم /السبت/ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال والي - في منشور على صفحته على (فيس بوك) - "أصدقائي الأعزاء! لسوء الحظ، أريد أن أبلغكم أن الاختبار الأخير للكشف عن الفيروس التاجي أظهر نتيجة إيجابية، على الرغم من اتخاذي جميع التدابير الوقائية"،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار والي إلى أنه موجود حاليا في المستشفى ويخضع للرعاية الطبية، لافتا إلى أن حالته الصحية مستقرة. وأضاف "أريد أن أقول أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يواصل العمل وفقًا للجدول الزمني. لا شيء يهدد صحته".

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية - في بيان - تسجيل 199 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصبح إجمالي الإصابات 12511 حالة، في حين تم تسجيل 6903 حالة شفاء و 52 حالة وفاة.
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