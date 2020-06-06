إصابة السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان بفيروس كورونا

أعلن السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، بيريك والي اليوم /السبت/ إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال والي - في منشور على صفحته على (فيس بوك) - "أصدقائي الأعزاء! لسوء الحظ، أريد أن أبلغكم أن الاختبار الأخير للكشف عن الفيروس التاجي أظهر نتيجة إيجابية، على الرغم من اتخاذي جميع التدابير الوقائية"،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.





وأشار والي إلى أنه موجود حاليا في المستشفى ويخضع للرعاية الطبية، لافتا إلى أن حالته الصحية مستقرة. وأضاف "أريد أن أقول أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يواصل العمل وفقًا للجدول الزمني. لا شيء يهدد صحته".



