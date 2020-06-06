لاعب صن داونز: انتصارنا على الأهلي بخماسية لا ينسى





وقال مابوندا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أعتز كثيرًا عندما أتذكر أنني واجهت العديد من كبار الأندية مثل الأهلي و الزمالك وكذلك برشلونة والوداد، إنه شعور رائع ويشعرني بالفخر."





وأضاف"نقدم أفضل ما لدينا أمامهم وهم كذلك، الفوز على الأهلي بخماسية لا يُنسى، لم يخسروا بتلك النتيجة من قبل، أشعر بالفخر أننا فزنا عليهم."





وكان نادي صن داونز قد أقصى النادي الأهلي من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد فوزه عليه بخماسية تاريخية، لكن الأهلي استطاع الثأر منه وإقصائه من نفس الدور في بطولة العام الحالي.





ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي، نظيره نادي الوداد المغربي، في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.