هل اقترب الدوري المصري من الإلغاء؟.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن النسخة الجديدة من بطولة إفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي "الكاف" عددا من القرارات المصيريه بشأن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية فى الموسم الجديد الذي ينتظره عشاق كرة القدم.





وذكر موقع “le 360” المغربي، إن الكاف أصدر عدة قرارات وكان أبرزها إلغاء الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية الافريقية.





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وشدد الموقع ، على أن تنطلق المنافسات، بدءا من مباريات دور 64 ودور 32 في شهر أكتوبر المقبل، وتنطلق مباريات المجموعات لدور الـ16 في شهر نوفمبر.





وقرر الكاف ان قيد اللاعبين لكافه الفرق سيكون من اول شهر سبتمبر حتي يوم 20 من نفس الشهر، وتأتي الفترة الثانية لقيد اللاعبين من فى اخر شهر سبتمبر من 21 حتي 30 .





قرارات الكاف تؤكد إلغاء الدوري المصري المتوقف حاليا، خاصة فيما يتعلق بشأن نهاية فترة قيد اللاعبين في شهر سبتمبر، وهو ما يؤكد صعوبه استكمال الدوري.



