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حوادث

تجديد حبس شابين في واقعة التعدي على صيدلي بالغردقة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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ابراهيم جادالله

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، السبت، تجديد حبس شابين "ا.س" و "س. س" في واقعة التعدي على صيدلي بالضرب بآلة حادة في الغردقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة برقم 5666 جنح الغردقة.

 

كانت نيابة الغردقة الجزئية بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام للنيابات البحر الأحمر، قررت حبس شابين وإخلاء سبيل شاب ثالث في واقعة التعدي بالضرب على صيدلي بآلة حادة بسبب الجلوس بصحبة فتيات على سيارته، مع مراعاة تجديد حبس المتهمين في الموعد القانوني.


وكانت استمعت النيابة لأقوال الصيدلي "محمود كريم" الذي تعرض للتعدي بالضرب من جانب ٣ شباب لمنعهم من التحرش بالفتيات، وتعرف المجني عليه على المتهمين الذين قاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرقبة وفي أنحاء جسمه.


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تعود الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على ٣ متهمين بالتعدي على صيدلي بسلاح أبيض، بمنطقة شارع الثلاثيني بالغردقة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في جسمه ووجهه، بسبب الجلوس مع فتيات والابتعاد عن سيارته أثناء جلوسهم عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيق.

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