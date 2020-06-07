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محافظات

بمشاركة فريق من المتطوعين .. مبادرة للتوعية بـ فيروس كورونا في الغربية

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:54 ص
المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس "كورونا"
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احمد علي
انطلقت السبت أولى فعاليات المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس "كورونا" المستجد، بقاعة المجلس المحلي، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.


وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا ، من خلال فريق متطوعي محافظة الغربية ( G.V. Team ) بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة.

تناول اللقاء التعريف بماهية الفيروس وطرق الوقاية منه وكيفية التطهير سواء الشخصي أو المنزلي، والاستخدام الأمثل لأدوات الوقاية وكيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي ، ومجهودات وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، وآلية التعامل الحالية مع الحالات الايجابية في المستشفيات،  وكيفية نقل المعلومات الصحيحة وتوصيلها للمواطنين .

شارك في اللقاء أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، والدكتوره حسناء محمد مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة، بحضور 30 شباب وفتاة من اعضاء فريق متطوعي الغربية ، وبحضور أعضاء المكتب الفني لمحافظ الغربية، الدكتور محمد النويهي، وعبد الوهاب الحضري ومحمود ممتاز ، ومن المنتظر استئناف المبادرة غدا بحضور 30 شاب و فتاة آخرين.
بمشاركة فريق من المتطوعين .. مبادرة للتوعية بـ فيروس كورونا في الغربية
بمشاركة فريق من المتطوعين .. مبادرة للتوعية بـ فيروس كورونا في الغربية
بمشاركة فريق من المتطوعين .. مبادرة للتوعية بـ فيروس كورونا في الغربية
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