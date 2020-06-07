بمشاركة فريق من المتطوعين .. مبادرة للتوعية بـ فيروس كورونا في الغربية

انطلقت السبت أولى فعاليات المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس "كورونا" المستجد، بقاعة المجلس المحلي، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية









وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا ، من خلال فريق متطوعي محافظة الغربية ( G.V. Team ) بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة.





تناول اللقاء التعريف بماهية الفيروس وطرق الوقاية منه وكيفية التطهير سواء الشخصي أو المنزلي، والاستخدام الأمثل لأدوات الوقاية وكيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي ، ومجهودات وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، وآلية التعامل الحالية مع الحالات الايجابية في المستشفيات، وكيفية نقل المعلومات الصحيحة وتوصيلها للمواطنين .



