شاهد.. أجمل صور القمر الفراولة .. وسبب تسميته بهذا الاسم

وصل القمر المكتمل هذا الشهر، والمعروف باسم "قمر الفراولة" أو "قمر الورد"، إلى ذروته أمس فى جميع أنحاء العالم، وانتشرت العديد من الصور الفوتوجرافية في كل مكان لإبراز جمال القمر خلال خسوفه.





ووفقًا للأساطير فإن قمر الفراولة يحمل هذا الاسم لأنه يحتوي على مسحة وردية اللون، لكن الحقيقة هي أن قمر يونيو يعرف باسم قمر الفراولة لأنه يتزامن مع موسم قطف الفراولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأطلق عليه الأوروبيون اسم القمر الوردي، في حين سمته ثقافات أخرى القمر الساخن لتزامنه مع بداية حرارة الصيف"، وعلى الرغم من أنه لم يكن ورديًا خالصًا هذه المرة، إلا أن الصور جاءت مذهلة.





لماذا سمي بالقمر الفراولة؟





خصصت ثقافات مختلفة مجموعة متنوعة من الأسماء لأقمار كاملة عبر التقويم القمري في التاريخ، لكن الألقاب الأكثر شهرة والأكثر استخدامًا، مثل قمر الفراولة جاءت من الثقافة الأمريكية الأصلية.





في شهر يونيو، يُعرف القمر المكتمل باسم قمر الفراولة لأنه في أمريكا الشمالية يتم حصاد الفراولة منذ بداية التاريخ في يونيو، ويُعرف قمر يونيو أيضًا باسم "القمر الوردي" في بعض الثقافات الأوروبية، بينما تعرفه الثقافات الأخرى باسم القمر الحار لأنه يمثل بداية موسم الصيف الدافئ.



