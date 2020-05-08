شاهد.. أحدث صور للقمر العملاق في سماء مصر الليلة

تحمل 2020 كثيرا بين طياتها فإلى جانب الكوارث التي أصابت البشرية منذ بدأت السنة مثل السيول والأوبئة، إلا أنها مازالت تخبئ الكثير، فقد كشفت الآن عن واحد من أروع أحداثها.
في ليلة النصف من رمضان يسطع اليوم في سماء العالم آخر أكبر بدرٍ على الإطلاق لهذا العام، وأطلق عليه "القمر الخارق Supermoon".
التقطت عدسة موقع «صدى البلد» البدر الخارق يزين السماء بإشراقٍ أكثر من أي وقت مضى بنسبة 30%، كما أنه أكبر بنسبة 14% من متوسط البدر العادي.
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يظهر البدر العملاق عادةً عندما يصل القمر لأقرب نقطة له من الأرض وفقًا لوكالة ناسا، وقد صرح «ناثانيل كروز» خبير الأرصاد الجوية بأن بدر اليوم هو آخر قمر عملاق لعام 2020.
يشتهر البدر العملاق بـ "قمر الزهرة"، نظرا لتفتح الزهور خلال الوقت الحالي من فصل الربيع وتحديدًا شهر مايو.
وكانت العديد من المراصد الفلكية حول العالم في انتظاره منذ عدة أيام لرصد حجمه وإشراقته المميزة.