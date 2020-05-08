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منوعات

شاهد.. أحدث صور للقمر العملاق في سماء مصر الليلة

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:45 ص
القمر العملاق SuperMoon
القمر العملاق SuperMoon
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عزة عاطف عدسة: عمرو سيد - علي الخشاب
تحمل 2020 كثيرا بين طياتها فإلى جانب الكوارث التي أصابت البشرية منذ بدأت السنة مثل السيول والأوبئة، إلا أنها مازالت تخبئ الكثير، فقد كشفت الآن عن واحد من أروع أحداثها.

في ليلة النصف من رمضان يسطع اليوم في سماء العالم آخر أكبر بدرٍ على الإطلاق لهذا العام، وأطلق عليه "القمر الخارق Supermoon".


شاهد.. أحدث صور للقمر
التقطت عدسة موقع «صدى البلد» البدر الخارق يزين السماء بإشراقٍ أكثر من أي وقت مضى بنسبة 30%، كما أنه أكبر بنسبة 14% من متوسط البدر العادي.
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شاهد.. أحدث صور للقمر
يظهر البدر العملاق عادةً عندما يصل القمر لأقرب نقطة له من الأرض وفقًا لوكالة ناسا، وقد صرح «ناثانيل كروز» خبير الأرصاد الجوية بأن بدر اليوم هو آخر قمر عملاق لعام 2020.


شاهد.. أحدث صور للقمر
يشتهر البدر العملاق بـ "قمر الزهرة"، نظرا لتفتح الزهور خلال الوقت الحالي من فصل الربيع وتحديدًا شهر مايو.

وكانت العديد من المراصد الفلكية حول العالم في انتظاره منذ عدة أيام لرصد حجمه وإشراقته المميزة.
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