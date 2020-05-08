شاهد.. أحدث صور للقمر العملاق في سماء مصر الليلة

يشتهر البدر العملاق بـ "قمر الزهرة"، نظرا لتفتح الزهور خلال الوقت الحالي من فصل الربيع وتحديدًا شهر مايو.





وكانت العديد من المراصد الفلكية حول العالم في انتظاره منذ عدة أيام لرصد حجمه وإشراقته المميزة.