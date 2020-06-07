عقد سيف فاروق جعفر .. شوبير: إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل

رد أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، والإعلامي الرياضي، على تصريحات رئيس الزمالك





وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "اذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل".





يأتي ذلك ردا على مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، عقب نشر عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض.









وقال منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سيف فاروق جعفر أحرف لاعبي جيله والأهلي يلهث ورائه من اجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل مو سم 35 هدفًا".









وواصل:" سيدة قريبة من سيف هي السبب وراء تسريب عقده كيدًا في والده".





وأكمل:" نجل أحمد شوبير يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 70

0 الف جنيه فقط في الموسم".





وأردف:" عقد علي معلول بـ 30 مليون جنيه في الأهلي ، وليس لكم شأن بالزمالك، سأقوم برفع عقد سيف فاروق

جعفر وأمنحه 10 ملايين وليس 6 فقط".



