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فن

في عيد ميلاد راغب علامة .. تعرف على عمره الحقيقي وعدد زيجاته

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

يحتفل اليوم المطرب الكبير راغب علامة بعيد ميلاده الـ ٥٨.


وقدم علام خلال مشواره الغنائي العديد من الأعمال التي تستحق أن يحتفي بها ومازالت باقية في أذهان جمهوره.


وما لا يعرفه الكثيرون عن راغب علامة انه أكمل عامه الثامن والخمسين، حيث انه من مواليد 1962 بجنوب لبنان.

وفي حياة راغب علامة العديد من العلاقات النسائية، فيعتقد البعض ان جيهان العلي هي الزوجة الأولى في حياة راغب علامة ولكن الحقيقة أنه تزوج من سيدة لبنانية فرنسية.


وكان قد وجه الفنان راغب علامة رسالة خاصة لمواطنته نجوى كرم، وقال لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل عام وانتي بخير ومتألقة صديقتي نجوى.


وأضاف النجم اللبناني: من اليوم ورايح ممنوع نسكت عن الفاسدين والحرامية والمجرمين اللي وصّلوا البلد للحالة الهستيرية المعيبة. لازم يعلا صوتنا وصوت اللي بيحبونا وممنوع نسكت، لأن الساكت عن الحقّ شيطان أخرس".



وقال النجم اللبناني مؤخرا: "السياسي هو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ".



وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين ! السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطيء وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين!



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