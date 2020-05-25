راغب علامة يستمر في انتقاد الاحول في لبنان

وجه الفنان راغب علامة رسالة خاصة لمواطنته نجوى كرم، وقال لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل عام وانتي بخير ومتألقة صديقتي نجوى.



وأضاف النجم اللبناني: من اليوم ورايح ممنوع نسكت عن الفاسدين والحرامية والمجرمين اللي وصّلوا البلد للحالة الهستيرية المعيبة. لازم يعلا صوتنا وصوت اللي بيحبونا وممنوع نسكت، لأن الساكت عن الحقّ شيطان أخرس".

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وقال النجم اللبناني مؤخرا: "السياسي هو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ".





وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين ! السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطيء وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين!





وأضاف راغب علامة : "الدولار وصل ٤٠٠٠ ، السياسي هو المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن".





كان راغب علامة، قد هاجم القطاعين السياسي والمصرفي في لبنان، من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر".





وقال راغب علامة في تغريدة له: " القطاع السياسي والقطاع المصرفي هم شركاء في جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل !! ما هو سر التستّر عن المرتكبين؟؟".



