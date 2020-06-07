آلاف المحتجين الغاضبين يغلقون جسر جولدن جايت .. وشرطة سان فرانسيسكو تلجأ للتفاوض | فيديو وصور

احتشد آلاف من المتظاهرين المعادين لوحشية ضد الشرطة، في مسيرات سلمية عبر جسر جولدن جيت في ولاية سان فرانسيسكو، وهم يرددون شعارات مناهضة لاستخدام العنف ويحملون ملصقات تندد بالجريمة الوحشية لقتل المواطن الامريكي جورج فلويد
وتُظهر مقاطع الفيديو والصور التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يتدفقون إلى الجسر ثم يغلقون خطوط المرور، حيث يمكن سماع السيارات المارة تصدر دويا وسط استمرار المسيرة، التي اغلقت الجسر مؤقتًا.
وتعتبر سان فرانسيسكو هي واحدة من المدن الأمريكية الرئيسية العديدة التي اندلعت فيها موجات الاحتجاج ضد وحشية الشرطة التي تأججت بمقتل جورج فلويد في قبضة الشرطة 25 مايو الماضي.
ووصلت قوة من الشرطة إلى الموقع، لكنها لم تستخدم القوة ، بحسب مستخدمي تويتر، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بعد إغلاق الجسر ، تفاوض ضباط الشرطة مع المتظاهرين لإعادة فتحه.
ومسيرة سان فرانسيسكو هي جزء من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في جميع الولايات الخمسين ضد وحشية الشرطة والظلم العرقي، التي أثارها مقتل أحد الأمريكيين من أصل أفريقي، جورج فلويد ، من قبل الضباط البيض أثناء احتجازه.
وفي وقت سابق ، وقعت احتجاجات على مستوى الولاية في شمال خليج كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وأوكلاند وسان خوسيه والعديد من المدن والبلدات الأخرى.