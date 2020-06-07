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أخبار العالم

آلاف المحتجين الغاضبين يغلقون جسر جولدن جايت .. وشرطة سان فرانسيسكو تلجأ للتفاوض | فيديو وصور

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:22 ص
محنجون يغلقون جسر
محنجون يغلقون جسر جولدن جايت في سان فرانسيسكو
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على صالح
احتشد آلاف من المتظاهرين المعادين لوحشية ضد الشرطة، في مسيرات سلمية عبر جسر جولدن جيت في ولاية سان فرانسيسكو،  وهم يرددون شعارات مناهضة لاستخدام العنف ويحملون ملصقات تندد بالجريمة الوحشية لقتل المواطن الامريكي جورج فلويد

وتُظهر مقاطع الفيديو والصور التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يتدفقون إلى الجسر ثم يغلقون خطوط المرور، حيث يمكن سماع السيارات المارة تصدر دويا وسط استمرار المسيرة، التي اغلقت الجسر مؤقتًا.


وتعتبر سان فرانسيسكو هي واحدة من المدن الأمريكية الرئيسية العديدة التي اندلعت فيها موجات الاحتجاج ضد وحشية الشرطة التي تأججت بمقتل جورج فلويد في قبضة الشرطة 25 مايو الماضي.


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