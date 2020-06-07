آلاف المحتجين الغاضبين يغلقون جسر جولدن جايت .. وشرطة سان فرانسيسكو تلجأ للتفاوض | فيديو وصور

احتشد آلاف من المتظاهرين المعادين لوحشية ضد الشرطة، في مسيرات سلمية عبر جسر جولدن جيت في ولاية سان فرانسيسكو ، وهم يرددون شعارات مناهضة لاستخدام العنف ويحملون ملصقات تندد بالجريمة الوحشية لقتل المواطن الامريكي جورج فلويد





وتُظهر مقاطع الفيديو والصور التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يتدفقون إلى الجسر ثم يغلقون خطوط المرور، حيث يمكن سماع السيارات المارة تصدر دويا وسط استمرار المسيرة، التي اغلقت الجسر مؤقتًا.





اقرأ ايضا | احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة تجتاح مدن أستراليا الكبرى





وتعتبر سان فرانسيسكو هي واحدة من المدن الأمريكية الرئيسية العديدة التي اندلعت فيها موجات الاحتجاج ضد وحشية الشرطة التي تأججت بمقتل جورج فلويد في قبضة الشرطة 25 مايو الماضي.







