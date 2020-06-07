نشاط الجامعة العربية في أسبوع.. إعلان القاهرة حقن لدماء الأشقاء في ليبيا.. وإجراءات ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية جريمة حرب.. ومؤتمر المانحين لليمن مبادرة إنسانية مهمة

شهدت الجامعة العربية خلال الأيام القليلة الماضية عدة نشاطات بارزة على صعيد قضايا وأحداث جديدة في المنطقة، كان آخرها إعلانها أمس، السبت، تضامنها وترحيبها بمبادرة إعلان القاهرة بشأن الوضع فى ليبيا، والتى انطلقت من العاصمة أمس.





ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز ما جاء:-





حقنا للدماء ولتسوية الأزمة

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة هناك.





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وقالت الجامعة في بيان لها "إن الأمين العام يرحب بالجهود كافة - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعيًا إلى استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية".





وجدد البيان موقف الجامعة العربية المرتكز على ضرورة الوصول إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن جميع التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.





جريمة حرب وباطل



وقبل يومين، وجهت جامعة الدول العربية بيانا شديد اللهجة لـ إسرائيل، حيث أكدت أن إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططاتها لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، يعتبر إجراءً باطلا ومرفوضا ومدانا، وجريمة حرب.





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وقالت الجامعة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هدف مركزي للأمة جمعاء، لن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه.





وأضاف البيان: "هذه الذكرى تأتي مع بدء الاحتلال الإسرائيلي هذا العام، في ظل إمعان سلطاته في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا".





وحذرت الجامعة من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، داعية إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.





ترحيب بخطوة السعودية تجاه اليمن



على جانب آخر، أشادت جامعة الدول العربية بـمؤتمر المانحين لليمن 2020 الذى استضافته العاصمة السعودية الرياض افتراضيًا، مؤكدة أن المؤتمر جاء لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.





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وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن تنظيم المؤتمر مبادرة إنسانية مهمة، نظرًا لحاجة اليمن للدعم على جميع الصعد خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا.





وقالت إن اليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة وتحتاج للدعم سواء كان من الدول أو من المنظمات الإنسانية الدولية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة، ولفتت النظر إلى أن جامعة الدول العربية تلقت العديد من المذكرات من الجانب اليمني تطالب بالدعم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة الأعمال المتعلقة بالدعم الإنساني.





وأكدت أن الجامعة العربية تشيد بهذه المبادرة التي تقوم بها المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، مشددة على أهمية أن تسارع الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بتقديم الدعم لمبادرة المملكة الإنسانية.





التضامن العربي الأفريقي صمام استقرار المنطقة

وأكدت الجامعة العربية أهمية التضامن بين الأمتين العربية والأفريقية في سعيهما إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وتمسكهما بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وشددت الجامعة في بيان لها، بمناسبة الذكرى 57 لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية 1963، على أهمية هذا التضامن للتخفيف من النتائج السلبية التي أدت إليها أزمة جائحة كوفيد 19 التي يمر بها العالم وألقت بظلال ثقيلة على النمو الاقتصادي بسبب الحظر والإغلاق وانعكاساته السلبية المالية والاقتصادية، والمحافظة على استمرار تحسن مؤشرات التنمية والاستثمار في بلدان المنطقتين العربية والأفريقية.





وأشار البيان في هذا الصدد إلى القمة العربية الأفريقية الخامسة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، باعتبارها فرصة لدعم ما تم تحقيقه وتحفيز آليات ومشاريع الشراكة العربية الأفريقية بما يوثق علاقات التعاون ويعمقها ويجعلها في مستوى تحديات البيئة العالمية الراهنة.