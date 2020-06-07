محدش هيدخل من غير كمامة.. السكة الحديد: بين كل رحلة والتانية بنعقم على مدار 24 ساعة

قال المهندس إبراهيم عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالسكة الحديد، إنه بمجرد وصول القطار المحطة ونزول الركاب منه يتم توجيهه للورش المخصصة لتجهيز وتعقيم جميع القطارات الواردة من السفر.





وتابع المهندس غبراهيم عيسى، في لقائه على قناة "اكسترا نيوز"، إن كل القطارات وعرباتها المختلفة من قطار النوم والإسباني يتم تعقيمها من الداخل والخارج بكاملها بما فيها من كراسي ونوافذ والأرفف والأسقف والأرضيات.





وأضاف عيسى أن عملية التطهير تتم بعد انتهاء كل رحلة وعلى مدار الـ 24 ساعة، موضحًا أن كل المحطات ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأشار إلى أن ارتداء الكمامة إجباري من كل العاملين والركاب وأصبح هناك توفر للكمامات للمواطنين الذين لا يرتدونها وتضاف على سعر التذكرة، معقبًا: "محدش هيدخل من غير كمامة".





وذكر أن المحطات الداخلية للسكك الحديد دائمًا توعي المواطنين بطريقة الوقاية من الإصابة بالفيروس، وأنه يوجد لوحات إرشادية وتعليمات معلقة على كل الجدران.