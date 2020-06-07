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أخبار البلد

لو مسافر .. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:48 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
عدلت هيئة السكة الحديد، جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، وسيتم تشغيل ٢٨ قطارا إضافيا على الوجه البحري بدءًا من ٢ يونيو.

كما قررت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد ٢١ قطارا على الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسيرة ٤ قطارات رقمي ٩٨١/٩٨٠ أسوان - القاهرة والعكس ورقمي ١٨/١١٠٩ ما بين الإسكندرية الفيوم؛ على أن يتم تشغيلها يوم ٩ يونيو ٢٠٢٠ نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات وتم الحجز المسبق حتى ٨ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.

وفى الصور المرفقة نستعرض مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت  الموافق 7- 6- 2020.
لو مسافر .. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد
لو مسافر .. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد
لو مسافر .. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد
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