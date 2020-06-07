البلطى بــ 26 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم 7 يونيو 2020

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار السلع الغذائية المتنوعة، وعلى رأسها أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2020، وذلك وفقا لآخر تطوراتها بسوق العبور.





حيث سجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 إلى 26 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.





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كما بلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيها والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.





فيما تراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البورى 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.





وسجل المرجان رقم 2 نحو 35 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.





وسجل سعر القاروص نحو 80 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.